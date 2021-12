Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost reclamata ca refuza sa inregistreze partidul PCR, iar reclamația a ajuns la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Potrivit unei decizii luate in 21 decembrie 2021, CEDO a respins reclamația. Reclamația impotriva statului roman a fost depusa de „Comitetul de Organizare si Inregistrare…

- Judecatorul clujean Cristi Danileț a dat in judecata statul roman la CEDO dupa prima sancțiune disciplinara primita ca urmare a faptului ca, in ianuarie 2019, a criticat pe Facebook asaltul PSD asupra statului de drept, potrivit portalului CEDO. Danileț a introdus acțiunea la CEDO in martie 2021 și…

- Curtea de Apel Cluj a majorat pedeapsa primita de un clujean de la 14 ani la 18 ani de inchisoare pentru omor. Acesta și-ar fi ucis un coleg de celula in bataie.Iosif a fost condamnat la 14 ani de inchisoare cu executare dupa ce l-a omorat in bataie pe un dejean, cu care era coleg de celula in arestul…

- Decizia Curții Constituționale poloneze care miercuri a considerat ca Convenția Europeana a Drepturilor Omului este incompatibila cu Constituția Poloniei ridica „îngrijorari serioase”, a reacționat secretarul general al Consiliului Europei Marija Pejcinovic Buric, potrivit AFP.„Hotarârea…

- Un sofer beat care a accidentat un pieton pe bulevardul Timisoara dupa ce a pierdut controlul asupra autoturismului si ulterior a parasit locul accidentului a fost urmarit si imobilizat in trafic de un echipaj de politie al Sectiei 22. Conducatorul unei autovehicul care se deplasa pe bulevardul Timisoara,…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din comuna Vama, care era urmarit general de mai bine de doi ani de zile, fiind condamnat definitiv intr-un dosar privind infractiuni la regimul rutier, a fost gasit de politisti intr-un bordei, intr-o zona izolata, in cadrul unei actiuni in care oamenii legii au exploatat…

- Un deținut al Penitenciarului Aiud avea obiceiul de a distruge toate lucrurile din celula. Ce a distrus și ce pedeapsa a primit Un deținut al Penitenciarului Aiud avea obiceiul de a distruge bunurile din camera de detenție: gemuri, vase de WC, chiuvete și chiar instalația de apa. Polițiștii de penitenciar…

- RESITA – Un urmarit national a fost prins in municipiu, de politistii rutieri! Potrivit IPJ, „marti, 12 octombrie, in jurul orei 18.23, polițiști de la Biroul Rutier Reșița au oprit pentru control, pe Calea Caransebeșului din municipiu, un autoturism condus de un barbat de 43 din județul Dolj, in urma…