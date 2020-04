Stiri pe aceeasi tema

- Pana de curand, Ion Țiriac era cel mai bogat fost sportiv din lume, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, insa a fost detronat in aceasta ierarhie de legendarul baschetbalist american Michael Jordan (2,1 miliarde de dolari). „Surprinși sa-i vedeți numele atat de sus pe lista? Nu sunteți singurii. Ion…

- Premiera serialului ”The Last Dance” trezește nostalgiile iubitorilor de sport din anii ’90 și ii invața pe tinerii de azi despre cariera lui Michael Jordan la Chicago Bulls.Amanata cu doua saptamani din cauza pandemiei de coronavirus, premiera serialului despre sezonul 1997-1998 al echipei Chicago…

- „The Last Dance” spune povestea ultimului titlu cucerit de formația din Chicago prin intermediul tuturor oamenilor care au participat la ea ESPN, postul de televiziune, american și Netflix, platforma de videostreaming, au decis sa devanseze premiera documentarului Postul american The Last Dance" pentru…

- Ion Țiriac are o avere estimata la 1,2 miliarde de dolari. „Incepand cu aprilie 2020, averea lui Michael Jordan este estimata la 2,2 miliarde de dolari”, a anunțat Celebrity Net Worth. „Din pacate pentru Ion Țiriac, ultima parte a anului 2019 și prima parte din 2020 nu au fost atat de generoase pentru…

- Ion Tiriac are o avere estimata la 1,2 miliarde de dolari. "Incepand cu aprilie 2020, averea lui Michael Jordan este estimata la 2,2 miliarde de dolari", a anuntat Celebrity Net Worth. Ion Tiriac, pierdere uriasa din cauza COVID-19. Miliardarul roman, afectat grav de CORONAVIRUS…

- Difuzarea documentarului "The Last Dance" despre epopeea echipei Chicago Bulls din perioada legendarului Michael Jordan, prevazuta pentru luna iunie, a fost devansata pentru data de 19 aprilie, intr-o perioada in care toate competitiile sportive sunt suspendate din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Elon Musk, fondatorul Tesla si SpaceX, a inregistrat o creștere fabuloasa a conturilor ieri, in doar o ora. Acest lucru a fost posibil dupa ce acțiunile Tesla s-au apreciat puternic, compania raportand caștiguri mai mari ca prognoza pentru al patrulea trimestru și eliberand un calendar accelerat pentru…

- Grupul informatic american Apple Inc. a raportat marti seara venituri trimestriale record pentru ultimele trei luni ale anului trecut, gratie cresterii vanzarilor de telefoane iPhone si accesorii precum castile wireless AirPods, transmite Reuters. Pentru primul trimestru al anului fiscal 2020,…