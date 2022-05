Stiri pe aceeasi tema

- Elena Lasconi, primarul municipiului Campulung, a afirmat vineri ca trecerea de la bonurile de carburant la carduri a insemnat un consum mai mic cu 6.000 de litri in 2021, fata de 2019. Edilul a mai anunțat, totodata, ca, incepand de joi, pe toate masinile Primariei si ale Politiei Locale au fost montate…

- Rascoala in toata regula in localitatea Suciu de Sus din Maramureș, unde crescatorii de bivoli sunt nemulțumiți, deoarece pașunea comunala a fost scoasa la licitație. Satenii il acuza pe primar ca licitația ar fi fost aranjata pentru un apropiat al unui deputat PSD din Seini. Toata povestea a devenit…

- Primaria sectorului 2 al Capitalei a donat Primariei Chisinau aproximativ 1 milion de lei (circa 200.000 de euro) pentru renovarea unui imobil destinat Centrului Municipal pentru Tineret. Initiativa ar fi laudabila daca Ion Ceban, actualul primar al Chisinaului, nu ar fi un politician pro-rus, care…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a anuntat pe pagina sa de Facebook ca va fi reabilitat fostul Palat al Navigatiei Casa Embiricos, aici urmand sa fie deschis un incubator de afaceri. "Am placerea sa va anunt ca licitatia pentru executia lucrarilor la noul incubator de afaceri pe care il…

- Fosta vedeta TV incepand cu epoca „Te uiti si castigi”, Elena Lasconi atrage periodic atentia si din calitatea dobandita in 2020, in urma votului alegatorilor din Campulung Muscel, aceea de primar al orasului. Un veritabil moment de glorie l-a trait in luna ianuarie, cand a castigat aplauze la scara…

- Primaria din localitatea Tulgheș, județul Harghita, a primit o factura la curent in valoare de 500.000 de lei. Primarul este revoltat și ii cere explicații ministrului Energiei, Virgil Popescu. Inca o factura uriasa a creat panica si agitatie. De data aceasta este vorba despre o factura de curent de…