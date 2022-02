Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Stoica (19 ani) a fost introdus pe teren in minutul 40 al meciului dintre FCSB și Chindia Targoviște, la scorul de 2-0 pentru dambovițeni. In momentul in care antrenorul Toni Petrea a ales sa revina la carma echipei, patronul Gigi Becali ii promisese acestuia ca nu-i va mai solicita sa faca schimbari…

- La conferința de presa dinaintea meciului FCSB - Chindia Targoviște, Toni Petrea (46 ani), antrenorul „roș-albaștrilor”, a vorbit, printre altele, și despre lipsa fanilor din tribune Tehnicianul este nemulțumit de pedeapsa pe care a primit-o FCSB, pe care o considera aspra. ...

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 3-0. Toni Petrea (46 de ani), antrenorul oaspeților, nu a fost pe deplin fericit de evoluția elevilor sai. La pauza, Toni Petrea l-a inlocuit pe capitanul Florin Tanase. Decizia vine la scurt timp dupa ce finanțatorul Gigi Becali ii transmitea ca va pierde statutul preferențial.…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 22-a: FC Arges Pitesti – Dinamo 2 – 1, Alexandru Isfan (FC Arges) Chindia Targoviste – FC Voluntari 0 – 0, Mihai Popa […]…

- FCSB s-a impus in deplasare cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-0, dupa golul lui Darius Olaru. La pauza meciului, roș-albaștrii au revenit la obiceiul de a efectua 3 schimbari la pauza. Dupa o prima repriza la Mediaș in care roș-albaștrii au dominat-o pe Gaz Metan, insa fara a-și crea mari ocazii de gol, Toni…

- Gaz Metan - FCSB 1-1 | Finalul de meci de la Mediaș a oferit și un moment mai puțin intalnit in fotbal. Darius Olaru, marcatorul singurului gol al confruntarii, a scapat singur spre poarta fostei sale echipe in prelungiri, dar n-a fost inspirat și a pasat in picioarele lui Matricardi. Faza zilei in…

- Deținatorii drepturilor tv și Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbaliștii evidențiati in partidele etapei a 16-a:Academica Clinceni -Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0 – 2,Ștefan Askovski (Sepsi OSK).Chindia Targoviște -FC Rapid 1923 2 – 2,Daniel…

- FCSB a caștigat pe teren propriu, scor 3-1 cu FC Botoșani, la primul meci din acest mandat al antrenorului Toni Petrea. Vicecampioana nu o pierde din vedere pe CFR Cluj, echipa care conduce detașat clasamentul Ligii 1 in acest moment. Valentin Gheorghe, Ianis Stoica și Florin Tanase au adus 3 puncte…