- Dragan Ilin, omul de incredere al liderului interlop Lucian Boncu, a incercat sa revina in Poliție, cel puțin pentru o perioada. Va reamintim ca agentul a fost dat afara din Poliție, in 6 mai, dupa ce a fost gasit vinovat de incalcarea normelor deontologice și pentru ca, in 26 aprilie, l-a vizitat acasa…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, solicitarea DIICOT de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pentru liderul interlop Lucian Boncu și pentru Deian Miloșev. Va reamintim ca instanța a redispus trimiterea acestora dupa gratii pentru ca au incalcat interdicțiile primite cand au fost in arest…

- David este un tanar student de etnie roma care a fost amendat 11.000 de lei dupa ce si-a plimbat cainele in fata locuintei. El spune ca decizia Curtii Constitutionale, prin care amenzile date in perioada de urgența au fost declarate neconstituționale, nu ii face dreptate, pentru ca cei care au facut…

- Dragan Ilie, unul dintre oamenii de incredere ai interlopului Lucian Boncu, trimis recent in judecata, a fost dat afara din Poliție! In urma finalizarii cercetarii prealabile, agentul de poliție a fost acuzat de incalcarea mai multor prevederi. Purtatorul de cuvant al Poliției Timiș, Aurora Voicila,…

- Liderul interlop Lucian Boncu a ajuns, din nou, dupa gratii, a decis, astazi, Curtea de Apel Timișoara. Aici s-au judecat contestațiile depuse de Boncu și Deian Miloșev impotriva deciziei Tribunalului Timiș de rearestare a lor in dosarul de trafic de cocaina dupa ce nu au respectat condițiile impuse…

- Un criminalist de la Inspectoratul de Poliție din Timiș a realizat un filmuleț in care a explicat cat de ușor se poate raspandi coronavirusul, dar și despre cum ne putem contamina.Agentul de poliție lucreaza de ani buni la departamentul de criminalistica și spune ca i-a venit aceasta idee cand a mers…

- In Asia Express, sezonul 3, episodul 17, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au parte de o plimbare cu mașina de poliție. Cele doua au gasit cursa de aur cu care sa ajunga la destinație, dar pe drum au intampinat probleme.