Cum a evoluat tehnologia LED de-a lungul timpului? Astazi, in orice casa exista aplice LED sau becuri care functioneaza pe baza acestei tehnologii. Acest lucru este valabil doar de putina vreme insa.



Inceputurile LED au fost greoaie iar pana la folosirea de proiectoare LED, televizoare si monitoare care functioneaza cu aceasta tehnologie, evolutia a fost una nu chiar atat de usoara.



Care este istoria tehnologiei LED si cum s-a desfasurat evolutia?



Conform celor de la instalmen.ro, ideea de LED a aparut in 1962. Responsabil pentru ea a fost Nick Holoyank, care inca de atunci era convins ca noua tehnologie va inlocui… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

