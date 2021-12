Cum a evoluat populaţia Iaşului în ultimele două secole? * de la recensamantul din 1792, la cel din 2011 Un moment de referinta in istoria statisticii si cercetarilor demografice romanesti il constituie Recensamantul Populatiei din Tara Romaneasca, in anul 1838. Cu acest prilej s-au cules date despre efectivul populatiei din fiecare unitate administrativa, in functie de caracteristici precum sexul, varsta, starea civila, nationalitatea, profesia, determinarea suprafetei mosiilor, cunoasterea cailor de comunicatie si a resurselor naturale. Centralizarea datelor de la acest recensamant a fost finalizata la sfarsitul lunii mai 1840 si au fost publicate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

