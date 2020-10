Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Bucuresti, Iasi, Bacau si Valcea, cele mai multe cazuri noi Foto: DSU Bucuresti, Alba, Vâlcea, Iasi, Bacau, Teleorman, Neamt si Vaslui sunt zonele care au înregistrat un coeficient al infectarilor cu noul coronavirus peste pragul de 1,5 la mia de locuitori, informeaza vineri…

- Bucuresti, Alba, Valcea, Iasi, Bacau, Teleorman, Neamt si Vaslui sunt zonele care au inregistrat un coeficient al infectarilor cu noul coronavirus peste pragul de 1,5 la mia de locuitori, informeaza vineri Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…

- Datele publicate vineri de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) arata ca Alba se afla pe locul intai intre județe (cu excepția Bucureștiului), din punct de vedere al coeficientului infectarilor COVID cumulate la 14 zile, și pe locul al doilea. Capitala continua sa inregistreze cel mai mare numar de…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 8 noi INFECTARI in județul Alba in ultimele 24 de ore și 999 de pacienți confirmați de la inceputul pandemiei. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, sambata, 22 august 2020, in…

- Ziarul Unirea Mai puțin de un caz de COVID-19, la mia de locuitori, in Alba. Lista pe județe In ultimele 14 zile, in Alba au fost inregistrate 136 de noi imbolnaviri cu noul coronavirus. In procente, in județul nostru avem mai puțin de un caz la mia de locuitori, adica 0,42 %, ceea ce ne situeaza spre…

- 1.350 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Bucureștiul are cele mai numeroase cazuri de la debutul epidemiei, 7.121, fiind urmat…

- Inca 17 bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, iar alți 7 au fost declarați vindecați și externați. De asemenea, 19 au intrat in izolare, iar alți 31 in carantina. La nivel național, au fost inregistrate 1.182 cazuri noi de persoane infectate cu SARS COV-2, 318 pacienți au…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 18 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 40 cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 562 persoane confirmate pozitiv, 442 persoane vindecate și 28 decese. Vineri, in…