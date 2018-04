Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.Conform documentului referitor la perspectivele…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui sa se grabeasca sa o transpuna. Afirmatia vine in contextul…

- „In 2009 criza am creat-o noi ca tara. Nu cred ca Romania se afla intr-o astfel de situatie, nu cred ca urmeaza o criza economica. Noi astazi suntem dependenti in proportie de 80% de celelalte state europene. Trebuie sa variem foarte mult economic, mai exista si alte piete pe care sa ne dezvoltam",…

- Romania va analiza in detaliu structura deficitelor comerciale, iar acolo unde vor fi identificate decalaje provocate de subventii care incalca regulile concurentei loiale „ne vom adresa Comisiei Europene”, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „O sa luam produs cu produs…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, anunța ca guvernul PSD iși va schimba politica fața de asistații social. „Politica va fi schimbata, Romania trebuie sa inceteze cu incurajarea nemuncii. Va fi schimbata chiar daca...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, referitor la caderea pietelor bursiere, ca acest lucru nu afecteaza Romania, adaugand ca investitorii sunt interesati de economia romaneasca, avand in vedere imprumutul de doua miliarde de euro pe care l-a facut tara noastra.

- Eugen Teodorovici urmeaza sa ii prezinte premierului solutia pe care institutia a carei conducere a preluat-o de doar cateva zile o va gasi pentru angajatii din sfera IT. Carora fostul Guvern le promisese ca se va gasi o varianta, in asa fel incat sa nu fie afectati, la nivel de venituri, de trecerea…