Cum a doborât recordul un împătimit al jocurilor pe calculator O vedeta de pe Twitch s-a filmat in direct aproape continuu timp de 31 de zile, un record pe aceasta platforma de streaming pentru gameri, potrivit presei de specialitate. Ludwig Ahgren, un impatimit al jocurilor pe calculator, a lansat la 14 martie un ”subathon”, sau ”maraton de abonamente”, care consta in streaming live pe o perioada corespondenta numarului de noi abonamente platite la canalul sau (”subscription’‘ sau ”subs”). Initial, el a prevazut sa adauge 20 de secunde pentru fiecare nou abonament la canalul sau. Abonamentul costa 5 dolari pe luna si ofera acces la diverse privilegii. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta de pe Twitch s-a filmat in direct aproape continuu timp de 31 de zile, un record pe aceasta platforma de streaming pentru gameri, potrivit presei de specialitate, relateaza joi AFP. ''De cand am inceput sa transmit, printul Philip a murit, Canalul Suez a fost blocat si deblocat, David…

- Primii proprietari ai celui mai nou vehicul electric al Ford Motor, Mustang Mach-E crossover, au intampinat o problema a bateriei care le lasa vehiculele in imposibilitate de a porni dupa incarcare, potrivit unui buletin de service depus de Ford la Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului…

- Compania farmaceutica Antibiotice Iași a dublat investițiile in ultimul an. Respectiv de la 7 milioane de lei in 2019, bugetul pentru cercetare și produse noi și pentru modernizarea echipamentelor a atins anul trecut 14 milioane de lei. Tot anul trecut, Antibiotice Iași a patruns pe piețele din Statele…

- Potrivit BBC , Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara aceasta se vor desfasura fara spectatori veniti din strainatate, din cauza pandemiei de coronavirus. Jocurile Olimpice vor incepe pe 23 iulie, in timp ce cele Paralimpice vor incepe pe 24 august. Ambele competitii au fost amanate anul trecut din…

- Prezentatorul TV Radu Banciu, 50 de ani, a povestit un moment mai puE›in cunoscut din viaE›a sa, cA¢nd era un A®mpAƒtimit al jocurilor de noroc. a€žEste ca atunci cA¢nd ruleta, cum jucam eu cu BAƒlan, pe vremuri... 35, 36, 35 a dat ruleta A®n trei mA¢ini. Noi eram la TimiAŸoara, la un meci de fotbal,…

- In luna ianuarie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 48.736 de imobile, cu 28.619 mai puține fața de luna decembrie a anului 2020, cand s-au vandut 77.355 de imobile, Conform datelor furnizate de ANCPI. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de…

- Compania SpaceX a miliardarului Eloon Musk a stabilit, duminica, un nou record mondial dupa ce a reușit sa duca in spațiu cel mai mare numar de sateliți cu o singura racheta. Nava Falcon 9 a dus in spațiu 133 de sateliți comerciali și guvernamentali și 10 sateliți ai SpaceX, aceștia din urma adaugandu-se…

- Numarul americanilor care au decedat in urma infectarii cu coronavirus l-a depașit pe cel al tuturor militarilor SUA uciși in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, conform USA Today. Astfel, pana pe 21 ianuarie 2021, dupa aproape un an de la declansarea pandemiei provocate de noul coronavirus, in…