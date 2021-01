Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana, la post Respectandu-si menirea, Radio-Romania Actualitati l-a invitat, la prima ora, pe Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, care a acordat limbii romane un spatiu egal cu cel dedicat culturii in general. Fara a fi provocat, a stabilit locul, onorabil, al limbii noastre –…

- Am comite o impardonabila eroare sa trimitem in derizoriu aceasta mișcare, fara ca nici macar sa avem curiozitatea de a o patrunde ceva mai adanc pentru a o ințelege pe deplin. Ne situam periculos deja la intersecția Romaniei noastre cu Romania lor, iar aceasta polarizare nu poate aduce cu adevarat…

- Colegul nostru de breasla, fotoreporterul Constantin Pletosu, ne trimite imagini cu echipa Secției de votare nr. 580 din Santa Cruz de Tenerife (Insulele Canare – Spania), localitate in care traiește acum. Mai mulți dintre membrii acestei echipe, din care face parte și Costel, au imbracat iile tradiționale…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a votat, duminica dimineata, in localitatea Dobroești din județul Ilfov, care este in carantina. La iesirea de la urne, premierul a dat asigurari ca votarea se desfașoara in condiții de siguranța sanitara, indemandu-i pe romani sa mearga la vot. „Azi e o zi decisiva…

- Ziua de 1 Decembrie, mi-ar fi placut sa fie…altfel. Romania noastra sa fie … cu adevarat a noastra, dar, mai ales, unita. De la cap, la coada. Toți sa traga in aceeași direcție, conștienți fiind ca suntem, pe lume, trecatori și, in mod categoric, nu vom lua nimic cu noi cand va fi sa trecem […] Articolul…

- La invitația senatorului liberal Daniel Fenechiu, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vizitat cateva comune din județul Bacau, unde a stat de vorba cu fermierii. PNL dezvolta programe pentru agricultura și incurajeaza asocierea și, in premiera pentru Romania, fermierii vor participa la negocierile…

- Acum exact cinci ani, cele mai importante distincții ale Lions Club International, placheta și pinul aurit „Melvin Jones Fellow”, ajungeau pentru a șasea oara in Bacau. Erau pentru decanul de varsta al Districtului 124 Romania al cunoscutului club internațional, Ioan Micu, „pentru dedicarea sa serviciilor…