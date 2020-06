Cum a devenit un miner din Tanzania milionar peste noapte Un miner din Tanzania a devenit milionar peste noapte dupa ce a vândut doua minerale - cele mai mari gasite vreodata în țara, relateaza BBC.



Sainiu Laizer a obținut 3,4 milioane de dolari de la ministerul pentru minerit al țarii în schimbul a doua bucați de tanzanit care au o greutate totala de 15 kilograme. Ambele pietre, care cântaresc 9,2 respectiv 5,8 kilograme, au depașit recordul deținut anterior de o bucata de tanzanit de 3,3 kg.



&"Vom avea o petrecere mare mâine&", a declarat pentru BBC Laizer, tatal a peste 30 de copii.



