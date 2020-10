Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s a nascut Celia Cruz, in anul 1925 Este cunoscuta ca "Regina Salsa" sau "Regina muzicii latine" La inceputul anilor 1960 a parasit tara natala, Cuba In anii 1960, a colaborat cu Tito Puente, inregistrandu si melodia de semnatura "Bemba coloraacute;"Uacute;rsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz…

- Atenție pe unde treceți ! Pericol la tot pasul in Centrul Vechi al municipiului Satu Mare. Pompierii au intervenit azi (7 octombrie) dupa-amiaza sa inlature tencuiala care se desprinde de pe pereții Casei albe din Satu Mare. S-a intervenit la timp, reusindu-se astfel prevenirea unei nenorociri. Cunoscuta…

- Raluca Arvat poate spune ca are tot ce iși dorește. O cariera la care mulți nici nu viseaza, un copilaș și un om iubitor, care este mereu langa ea. Totuși, exista un mic aspect nelamurit: casatoria. Cum se face ca vedeta TV nu a ajuns la altar, deși are o relație de 13 ani.

- Tanara de 23 de ani care a murit in accidentul de la Darmanesti, judetul Suceava, este interpreta de muzica populara Daniela Cusnir. Se pare ca soferul care conducea masina in care se afla solista a adormit la volan.Daniela Cusnir, cunoscuta interpreta de muzica populara din Suceava e tanara decedata,…

- Cunoscuta cantareața de muzica populara Irina Loghin a fost diagnosticata cu noul tip de coronavirus. Artista a afirmat ca n-a avut incredere in primele rezultate pe care le-a obținut și s-a gandit ca ar fi bine sa repete testul, insa acesta s-a dovedit a fi pozitiv, scrie SHOK.md .

- Ionuț Pascu alias Pepe (FOTO) face un pas inapoi din afaceri și iși vinde salonul de infrumusețare pe care il deține și care e situat in buricul targului, langa Ateneul Roman. Pepe a scos afacerea la vanzare (salonul este complet utilat pentru coafor, cosmetica, manichiura-pedichiura) pentru 430.000…

- Teatrul Dramatic „Fani Tardini” invita publicul și in acest weekend la seri de teatru in... The post O premiera și un spectacol invitat, in acest weekend, la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” appeared first on Știri de Galați .