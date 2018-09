Stiri pe aceeasi tema

- Amazon, mica librarie online care a devenit in peste 20 de ani un mastodont planetar al comerțului pe internet, a depașit marți, la cateva saptamani dupa Apple, pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari pe bursa din New York, ...

- Companiile mama ale aplicației Tinder au fost acuzate ca au subevaluat aplicația, inșeland executivii cu sume de miliarde de dolari in acțiuni. Un grup de 10 foști dar și actuali executivi, incluzand co-fondatorii firmei și fostu șef al acesteia au inaintat acuzația intr-un proces inregistrat la New…

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…

- Industria fintech castiga din ce in ce mai mult teren in fata sistemului financiar traditional, indiferent ca vorbim despre Brazilia, Germania sau Statele Unite ale Americii. Startup-urile din industrie ies in fata cu solutii care ii fac pe investitori...

- Averea lui Mark Zuckerberg este mai puțina cu 16,8 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile gigantului social media au scazut cu 20% la ora 5.37 p.m. in New York. Daca lucrurile se mențin la fel la inchiderea tranzactiilor la bursa din New York de joi, el va cadea de pe locul 3 pe locul 6, […] The post…

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu peste 9%, dupa inchiderea tranzactiilor la bursa din New York, in urma publicarii unor rezultate trimestriale care au dezamagit investitorii, transmite MarketWatch, conform news.ro.Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12…

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de…

- Jeff Besos, fondatorul Amazon, a ajuns cel mai bogat om din istoria moderna, averea lui stabilind un record de 150 de miliarde de dolari luni, la bursa de la New York, anunta Bloomberg. Besos, 54 de ani, este mai bogat cu 55 de miliarde de dolari decat Bill Gates, fondatorul Microsoft.…