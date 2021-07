Stiri pe aceeasi tema

- Contagierile cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu peste 2,6 milioane de cazuri de COVID-19 raportate, reprezentand o crestere cu 3% fata de saptamana anterioara. Numarul deceselor la nivel global continua sa scada, in schimb, a informat miercuri Organizatia Mondiala…

- Caștile de debut ale Nothing, noua companie a lui Carl Pei, fostul CEO OnePlus, vor costa 99 de dolari și vor veni cu anulare activa a zgomotului de fond (ANC), informeaza TechCrunch. Fiecare dintre caști va fi dotata cu trei microfoane pentru a putea activa ANC-ul, și vor avea parte de o lansare inițiala…

- Potrivit sursei citate, toate zonele lumii au inregistrat o scadere a cifrelor, cu exceptia Africii, care a raportat o crestere de 44% in ultimele sapte zile, precum si o crestere a numarului de morti. De altfel, este deja a treia saptamana consecutiva in care regiunea africana inregistreaza o crestere…

- Un numar record de false farmacii online au fost inchise in luna mai ca urmare a unei eradicari globale. Operațiunea Pangea efectuata de Interpol a eliminat de pe piețe 100.000 de comercianți online care vindeau medicamente ilicite, informeaza BBC . Numai in Regatul Unit au fost confiscate produse…

- Companie americana Facebook permite majoritații angajaților sa lucreze in continuare de acasa, iar șeful ei, sau Mark Zuckerberg nu face excepție, informeaza Businessinsider . Mark Zuckerberg intenționeaza sa lucreze de acasa pana la mijlocul anului urmator, potrivit The Wall Street Journal. „Am constatat…

- Chiar de luni, strainii care dovedesc ca sunt imunizați prin vaccinare de cel puțin doua saptamani vor fi primiți fara restricții in Spania. Vestea buna, mai ales pentru turiști din America de Sud și Orientul Mijlociu, dar și din Ungaria, vor fi acceptați nu doar cei imunizați cu serurile aprobate de…

- Autoritațile egiptene au anunțat un plan de largire a Canalului Suez cu 40 de metri. Și la adancime se va lucra, adaugandu-se 3 metri, noteaza Business Insider. Planurile de largire vin dupa blocajul major din martie, cand nava Ever Given a ramas ințepenita in canal, aruncand in haos transportul mondial.…

- Ministerul sanatatii din Italia a anunțat, vineri, ca din 16 mai va elimina obligativitatea efectuarii perioadei de carantina de cinci zile pentru persoanele provenite din Uniunea Europeana, Marea Britanie si Israel. Astfel, romanii care calatoresc in Italia nu vor mai trebui sa stea in carantina, informeaza…