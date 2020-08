Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Gyorfi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este o prezența constanta pe scenele și in topurile din Romania de zeci de ani. Vedeta este implinita pe toate planurile. Are o fetița superba și se iubește cu un nume greu din industria muzicala de mai bine de 15 ani, insa nu este casatorita. Daniela…

- Actrița americana Alyssa Milano, 47 de ani, cunoscuta pentru rolurile din Melrose Place sau Charmed - Vrajitoarele magice, a descris pe Instagram simptomele severe cauzate de Covid-19. Ea a fost diagnosticata cu noul tip de coronavirus pe 2 aprilie.Vedeta de la Hollywood spune ca nu a fost niciodata…

- In luna august o alta vedeta va deveni mamica pentru a doua oara. Este vorba de Laura Cosoi care mai are intre doua și trei saptamani pina va naște. Vedeta iși ține la curent prietenii virtuali pe rețelele de socializare cu ceea ce face in aceasta perioada. Laura Cosoi are mai multe mesaje pe paginile...…

- Autoritațile sanitare din Grecia au testat, miercuri, la Aeroportul Heraklion din Creta, fiecare persoana care a venit din Romania cu o cursa care a adus turiști din București și Cluj Napoca, informeaza Digi24.Testarea a durat peste trei ore, conform unuia dintre pasagerii aflați in avion. Romanul a…

- Edward Maya este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania. Pe langa o cariera de succes, atat in țara, cat și peste hotare, acesta are o casa la care mulți viseaza. Iata ce secrete ascunde locuința transformata complet in studio!