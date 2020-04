Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca ”statul acasa nu e asa de rau pentru o perioada, mai ales daca este pentru a salva viata voastra si a altora”. Arafat explica ca el are de lucru pentru limitarea raspandirii pandemiei si nu poate sta acasa, dar, daca ar sta…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a raspuns solicitarii Parlamentului și arata ca activitatea Legislativului se poate desfașura in mod normal, cu pastrarea distanțarii sociale, dar și cu respectarea anumitor norme de igiena.Citește și: Marcel Vela lamurește controversele din spațiul…

- In urma ordinului emis de MAI, care prevede ca medicii rezidenți, studenții și elevii sa vina in sprijinul personalului medical din spitale și servicii de urgența, la Direcția de Sanatate Publica din Brașov au ajuns deja voluntari. Este vorba despre medici rezidenți, angajați ai Inspectoratului pentru…

- In caz de necessitate, medicii rezidenti, studentii si elevii in regim de voluntariat vor fi redistribuiti, incepand de miercuri, pentru a veni in sprijinul personalului medical din spitale si serviciile de urgenta, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu sustin o declaratie de presa, la sediul Ministerului de Interne. „Va aducem la cunostinta; se suspenda activitatea de consum a produselor alimentare…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anuntat astazi ca numarul redus al echipamentelor de protectie este o problema mondiala. „Am avut discutii si cu colegi din SUA care ne-au zis ca au nevoie de stocuri si calculeaza ca au nevoie de mai mult. Acelasi lucru, colegii din Italia…

- Direcția de Sanatate Publica a inceput deja ancheta epidemiologica extinsa pentru membrii familiei pacientului diagnosticat cu noul coronavirus, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), la Antena 3. Potrivit șefului DSU, nu exista vreun pericol ca virusul sa se…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat ca nu exista niciun caz confirmat de coronavirus in Romania și a facut apel la calm, in condițiile in care oamenii golesc rafturile hipermaketurilor, influențați și de știrile false alarmiste care