- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, dupa o discuție cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ca numarul paturilor din spitale destinate bolnavilor de Covid-19 va crește cu 200 in aceasta saptamana.

- Nelu Tataru a afirmat ca, pentru a combate virusul Covid-19, bolnavii care se afla in izolare la domiciliu pot lua, sub supravegherea medicului de familie, Favipiravir. Jurnaliștii au constatat, insa, ca medicamentul e imposibil de gasit in farmacii.

- Acesta s-a testat luni, imediat dupa ce o angajata a primariei a fost confirmata. Edilul prezinta simptome ușoare și va ramane in izolare la domiciliu timp de 14 zile. Citește și: Noul primar al Brasovului, prins cu minciuna in CV: "Vai de Romania fara hotie!" Conform unei postari…

- Nelu Tataru a declarat, luni, ca un medicament “simplu” il tine sanatos, cu toate ca se plimba dintr-un focar intr-altul de la momentul izbucnirii pandemiei de COVID-19. Ministrul Sanatatii a precizat ca ia un paracetamol ori de cat ori care suspiciuni privind modul in care s-a protejat sau simte o…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru , a dezvaluit in direct la B1TV medicamentul „minune” care il ține sanatos in ciuda faptului ca la izbucnirea pandemiei de Covid-19, se plimba din focar in focar. Tataru a explicat ca ori de cate ori are suspiciuni cu privire la rigoarea cu care s-ar fi protejat sau…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a detaliat intr-un interviu pentru Digi24 ce fel de tratamente se folosesc in cazul bolnavilor de COVID din Romania, aratand ca tot ce se foloseste pe plan mondial se foloseste si in Romania, inclusiv Remdesivirul sau hidroxiclorochina. Conform ministrului Sanatatii,…

