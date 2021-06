Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 13 aprilie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12360 de imbolnaviri, 11.516 vindecari și 298 decese cauzate de coronavirus. Decesul inregistrat luni (12 aprilie) este al unei paciente de 69 de ani, la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare.

- Primarul din Turda, Cristian Matei, a promis ca nivelul de trai al oamenilor va crește.”Toate tunurile pe dezvoltare! Continuam sa concepem noi proiecte, sa analizam toate posibilitațile de atragere de fonduri, astfel incat sa aducem cat mai mulți bani la Turda! Astazi am avut o noua ședința de…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, vrea sa evite o noua criza a gunoaielor in Alba Iulia, in condițiile in care platforma de transbordare de pe centura orașului se umple de la o zi la alta. Mai exact, potrivit primarului Pleșa, platforma a fost deja umpluta in proporție de 60% cu deșeurile…

- Leurda, o planta considerata o minune pentru sanatate, a castigat tot mai multa popularitate in ultimii ani. E inrudita cu usturoiul, ceapa si arpagicul, iar intr-un parc din judetul Mures creste pe suprafete impresionante. Oamenii merg acolo sa o culeaga. Din ea, prepara acasa tot felul de bunatati.…

- Ziua Mondiala a Tuberculozei (TBC) este marcata anual, la 24 martie, pentru a sensibiliza publicul cu privire la consecințele devastatoare ale tuberculozei asupra sanatații, societații și economiei și pentru a intensifica eforturile de a pune capat epidemiei globale de TBC. In acest an, tematica zilei…

- Numarul punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice va crește de la 128 la 200, in cadrul unui nou proiect dedicat managementului e-Deșeurilor, sprijinit de Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD Moldova. Punctele vor fi amenajate in Chișinau și alte localitați…

- Unul dintre marile avantaje ale unui website sau magazin online se refera la posibilitatea de a analiza si de a interpreta modul in care cei care ajung pe site interactioneaza cu produsele sau serviciile pe care le ofera acesta. Daca in urma cu multi ani era foarte greu de analizat comportamentul potentialilor…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 874.985 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 790.813 pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul AstraZeneca` arunca Pfizer in fața.…