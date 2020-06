Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a participat vineri la inaugurarea unei fabrici de ingrasaminte, informeaza agentia de stiri KCNA, raportand astfel prima aparitie publica a liderului de la Phenian dupa trei saptamani de absenta in care zvonurile privind starea sa de sanatatea au proliferat, transmite…

- Apariția lui Kim Jong-un a fost primita cu urale din partea muncitorilor nord-coreeni, mai ales ca dictatorul a lipsit aproape o luna din viața publica, mai multe speculații fiind emise in ceea ce privește starea sa de sanatate.

- Nascuta pe 26 septembrie 1987, Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, este considerata cea mai puternica femeie din Coreea de Nord, și chiar al doilea om in stat. Ea ar putea lua locul fratelui ei, in condițiile in care presa occidentala scrie ca liderul de la Phenian ar fi murit sau…

- Zvonurile legate de starea de sanatatate a actualului dictator nord-coreean curg garla, fapt ce incita guvernele si analistii sa-si puna intrebari asupra succesorului sau. Un nume iese in evidenta: Kim Yo-jong, misterioasa sora mai mica a lui Kim Jong-un. Dar este ea oare favorita?

- Zvonurile privind starea de sanatate a liderului nord-coreean Kim Jong un concureaza pandemia de Covid-19 și țin capul de afiș al presei internaționale. Puține informații razbat de la Phenian iar lumea intreaga se intreaba cine i-ar putea succeda la putere in cazul in care zvonurile privind decesul…

- Recentele speculatii si zvonuri legate de starea de sanatate a liderului nord-coreean Kim Jong-un, care ar fi în stare grava, coma, sau chiar mort dupa o operatie nereusita pe inima, duc, inevitabil, si la întrebarea referitoare la succesiunea la putere si la persoana cea mai potrivita sa…