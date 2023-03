Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a primit din partea angajatei unei banci un „cadou” de 5.000 de euro și a refuzat sa restituie banii a fost condamnat la inchisoare cu suspendare intr-un dosar de insușire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor judecat la Judecatoria Sibiu. Totul a inceput in ianuarie 2020…

- Un barbat din Bucerdea Granoasa, care se afla in arest la domiciliu, a incalcat interdicția de a parasi locuința, mergand la fratele sau pentru a imprumuta 10 lei sa iși cumpere bere. Acesta s-a ales cu 9 luni de inchisoare, din partea Judecatoriei Blaj. In data de 28 iunie 2021, fiind sub masura arestului…

- Un fost șef de serviciu din IPJ Sibiu și fost șef de cabinet in Instituția Prefectului a fost condamnat, definitiv, la inchisoare cu suspendare pentru fapte de corupție. Merișor Ceranu ar fi cerut mita inclusiv un loc de veci, potrivit procurorilor, scrie ziare.com. Barbatul a fost trimi ...

- Un barbat din Zlatna a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Alba Iulia la pedeapsa de un an si 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. In actul de sesizare s-a aratat, in esența, ca in data de 15.04.2022, in jurul…

- Un barbat din Sebeș, fost colonel, a fost prins la volanul unui autoturism, dupa ce a consumat „cateva” paharele. S-a ales cu un an de inchisoare cu suspendare, din partea Judecatoriei Sebeș. In data de 23.11.2021, in jurul orei 12:40, colonelul inculpat a fost oprit in trafic de un echipaj de poliție…

- Un barbat din Municipiul Turda, a fost achitat de Curtea de Apel Cluj in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA Cluj pentru frauda cu fonduri APIA. Barbatul a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credința…