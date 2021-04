Stiri pe aceeasi tema

- ” SIAD Romania, o companie specializata in gaze medicinale, gaze si mixturi tehnice si alimentare, inregistreaza o crestere de 10% a cifrei de afaceri directe in 2020 comparativ cu anul precedent. In 2020, cifra de afaceri SIAD Romania s-a ridicat la aproape 17 milioane euro, plasand compania printre…

- Evoluția pandemiei Covid-19 și masurile aferente impuse de autoritațile sanitare din multe state ale Europei i-au determinat pe oficialii UEFA sa anuleze ediția 2020/2021 a Ligii Campionilor pentru juniori la fotbal, cunoscuta sub denumirea de UEFA Youth League, informeaza site-ul oficial al Academiei…

- CFR Cluj a ratat din nou șansa de a trece pe primul loc, in fata FCSB, in lupta pentru un nou titlu de campioana a Romaniei dupa remiza din Gruia cu FC Voluntari. Adrian Paun a gasit explicația pentru meciul de ieri.

- In anul 2014, Alexandra Dindiligan a castigat cu echipa de junioare a Romaniei medalia de aur la Campionatul Mondial din Macedonia.Alexandra Dindiligan n. 16 februarie 1997, in Galati este o handbalista romana care, incepand din iunie 2020, joaca pentru clubul HC Zalau, pe postul de extrema stanga.Anterior…

- Electificarea caii ferate Episcopia Bihor - Cluj reprezinta un proiect crucial pentru aceasta zona a țarii, intr-o Europa care pune tot mai mult accent pe transportul intermodal, rutier-feroviar. Proiectul necesita, totuși, multa rabdare.

- Lucian Avramescu Falimentul scolii a fost, cica, intrerupt, dupa ce la Cotroceni, Sfatul Inteleptilor, imprumutat de la triburile malgase, a luat o decizie surprinzatoare pe care o știam de doua saptamani. Ne-o spusese președintele insuși care n-a cutezat sa se contrazica, intimidat de faptura sa…

- Cotidianul national Jurnalul devine de luni, 25 ianuarie, singurul ziar de investigații jurnalistice de maxim interes din Romania. In fiecare saptamana, ai 100 de pagini de anchete spectaculoase și reportaje...

- BlueAir a venit cu o campanie perfecta pentru cupluri. In perioada 19-20 decembrie iți poți cumpara 2 bilete la preț de unul pentru destinațiile romantice oferite de ei. ”In acest an, pentru Valentine’s Day ți-am pregatit o reducere speciala: pentru un bilet achiziționat, il primești pe al doilea gratis.…