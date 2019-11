Cum a devenit erou cainele politist Tad. Are patru ani si este din rasa ciobanesc german

Un barbat a apelat la politie, spunand ca mama lui, o femeie de 64 de ani, a disparut de acasa.Politistii s au mobilizat imediat, alaturi de pompieri, localnici si ajutati de cainele politist Tad, pentru a o gasi.Tad, ciobanescul german, specializat in cautarea si salvarea persoanelor in mediul natural, i a luat urma femeii si i a condus pe oameni direct in locul in care se afla.Inca o data, ni se demonstreaza ca cel mai bun prieten al omului poate fi si un excelent partener in misiune, pe care ...