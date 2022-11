Stiri pe aceeasi tema

- Cazul șoferului teribilist a trezit o serie de intrebari cu privire la folosirea armelor din dotare sau a echipamentelor cu cuie. Romanii ii condamna pe oamenii legii care nu au acționat mai agresiv pentru oprirea șoferului. De asemenea, tot aceștia au ramas fara cuvinte cand au citit mai apoi mesajul…

- Cardurile sociale au fost incarcate cu a treia tranșa de bani. Romanii așteptau nerabdatori acest sprijin, mai ales in perioada in care unii abia mai fac fața cheltuielilor de zi cu zi. In timpul acesta, autoritațile vin cu promisiuni. Ce trebuie sa faca acum cetațenii?,, Reamintim ca sunt IV transe,…

- Un nou tip de turism face furori in țara noastra. Romanii care au pariat pe acest business banal fac deja foarte mulți bani. Vestea și mai buna pentru ei este ca afacerea continua sa se dezvolte. Afla in ce sector au dat lovitura și invața secretele meseriei de la ei. Domeniul este deja celebru in […]…

- ”In primele 8 luni ale anului 2022, piata de bere din Romania a inregistrat o scadere de -4% comparativ cu volumul inregistrat in aceeasi perioada a anului anterior, dupa ce in primele 4 luni scaderea a fost chiar de -10%. In august 2022, luna principala din sezonul estival, consumul de bere in Romania…

- Romanii trebuie sa fie atenți la plantele pe care le cumpara din piața pentru vazele din sufragerie sau la cele pe care le admira pur și simplu pe un camp. Exista una delicata și speciala care nu pare atat de periculoasa. Puțini știu ca ar trebui sa se fereasca de ea. Specialiștii vin cu avertizari…

- Ceapa de apa roșie de la Buzau este de ceva vreme pe tarabe. Ustura la buzunare, mai ales in piețele agro-alimentare din Capitala. Producatorii cheama clienții la ei in curte, pentru un preț bun.

- Ceapa este considerata un antibiotic natural extrem de eficient, cu efecte pozitive in nu mai puțin de 18 boli și afecțiuni. Ceapa roșie are incomparabil mai multe beneficii pentru sanatate decat cea alba. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani…

- Deși piața saptamanala de la Campia Turzii se ține in fiecare zi de miercuri, comercianții și-au intins deja tarabele iar clienții n-au intarziat sa apara inca de astazi. Gospodinele din zona se pregatesc pentru iarna și cumpara legume și fructe in cantitați mari. Pentru acestea scot din buzunar urmatoarele…