Stiri pe aceeasi tema

- Cupa mondiala a fost salvata de un cațel! In 1966, cand Anglia gazduia Mondialul, trofeul a fost furat la Londra. Pickles, un patruped din rasa Collie, a rezolvat problema și le-a purtat noroc britanicilor, care au ieșit campioni mondiali in acel an.

- Indemnuri la manifestatii, petitii, comentarii pe retelele de socializare au fost declansate, marti, de neselectionarea lui Radja Nainggolan pentru Cupa Mondiala de fotbal din 2018, cu ocazia anuntarii lotului largit al Belgiei de catre selectionerul Roberto Martinez, informeaza AFP. In…

- Primul roman sosit in Marea Britanie pe 1 ianuarie 2014, data ridicarii complete a restricțiilor pe piața muncii din aceasta țara pentru romani, a murit intr-un accident de masina in luna ianuarie. Potrivit BBC, se pare ca barbatul a murit dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier pe…

- Un produs unic in industria alimentara a fost prezentat de o romanca la Targul Natural & Organic Products Europe, de la Londra, eveniment care s-a desfasurat in perioada 22-23 aprilie. Este vorba despre fructonata, singurul produs care presupune conservarea fructelor prin concentrare la temperatura…

- Granzii fotbalului european nu vor competitii noi. Cele mai importante ligi de fotbal din Europa si-au exprimat “opozitia ferma” fata de planurile presedintelui FIFA, Gianni Infantino, de a introduce doua noi turnee internationale. Organismul care reprezinta cele mai importante campionate de fotbal…

- Compania unui sucevean stabilit de mai mulți ani in Anglia, BOK Construction, a fost premiata, saptamana trecuta, in cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente de afaceri din Marea Britanie. BOK Construction este companie romaneasca de construcții cu sediul la Londra, fondata și condusa de ...

- Scandalul iscat intre Marea Britanie și Rusia dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Anglia, la inceputul lunii martie, a dus la crearea unor tensiuni internaționale puternice. Cele doua state continua sa iși arunce replici acide, dar ultima mutare facuta in statul condus de Vladimir Putin…