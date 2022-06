Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Triangle of Sadness", regizat de suedezul Ruben Ostlund, a fost recompensat, sambata seara, cu trofeul Palme d'Or, la finalul celei de-a 75-a editii a Festivalului de Film de la Cannes si la capatul a 12 zile de competitie cu 21 de filme internationale.

Actrita Zar Amir Ebrahimi a castigat sambata seara premiul pentru interpretare feminina la cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

Cineastul roman Alexandru Belc a castigat vineri seara premiul de regie in cadrul sectiunii Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes, pentru filmul 'Metronom', conform unui comunicat postat pe site-ul evenimentului. Filmul spune povestea a doi liceeni care se iubesc si scriu scrisori la emisiunea…

Filmul "Metronom" al lui Alexandru Belc a fost premiat pentru regie in sectiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes. "Les Pires", realizat de Lise Akoka si Romane Gueret, a fost recompensat cu marele premiu, conform news.ro.

Actorul american Forest Whitaker, premiat cu Oscar, va primi Palme d'Or onorific la cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Cannes care va avea loc intre 17 si 28 mai, au anuntat organizatorii, potrivit news.ro.

- Regizorul Cristian Mungiu va concura cu filmul ‘R.M.N.’, o coproductie franco-romano-belgiana, in competitia pentru La Palme d’Or a festivalului de la Cannes din acest an, in timp ce Alexandru Belc, cu filmul ‘Metronom’, va concura in a doua cea mai importanta sectiune a festivalului, Un Certain Regard,…