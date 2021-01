Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a marturisit in cadrul unei emisiuni TV ce rol a avut mama ei, Mioara, in desparțirea dintre ea și Marius Elisei. Foștii soți sunt de pareri diferite, fapt ce a și dus la ruptura care a șocat lumea mondena.

- Oana Roman nu a intrat deloc bine in noul an. Vedeta a avut parte de momente grele chiar in seara de Revelion. Ce s-a intamplat cu cunoscuta fosta prezentatoare de televiziune in seara dintre ani? Nu a putut dormi deloc din cauza aceasta. Oana Roman a calcat cu stangul in Noul An. Ce a pațit […] The…

- In prag de sarbatori, Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a precizat ca a facut tot ce s-a putut pentru a ține familia unita. Mai mult, soțul sau a decis sa puna punct mariajului și totodata sa ia cu el și proiectul in care ea s-a implicat…

- Oana Roman are probleme de sanatate vizibile. Vedeta spus tot adevarul despre drama prin care trece. Oana Roman este o persoana foarte cunoscuta și iubita, insa puțini sunt aceia care cunosc cu ce problema de sanatate se confrunta. Ce a pațit fiica fostului premier Petre Roman, vedeți in articolul de…

- Andreea Antonescu (38 ani) este o fire optimista, o persoana pozitiva care are mereu zambetul pe buze și care incearca sa priveasca adesea partea plina a paharului. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ca in spatele acestei prezente radiante se ascunde o fire sensibila. Una dintre marile drame…

- Face ce face și ne surprinde din nou! Oana Roman, te mai oprești din slabit? Vedeta este șocata de cum a ajuns sa arate acum! Unde mai puneți ca nici nu se mai recunoaște in oglinda! Rezultatul este incredibil!

- Oana Roman a fost invitata la Vorbește Lumea, și a povestit cum a avut de suferit in trecut, pentru micile boacane pe care le-a facut. Vedeta a crescut intr-o familie instarita, dar copilaria ei nu a fost nici pe departe una normala și fericita. „M-a batut cu cureaua, nu știu ce facusem. Dar mi s-a…