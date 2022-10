Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera a fost blocata duminica, in zona Pietei Universitatii, de cele cateva mii de persoane care vor pleca intr-un mars de protest spre Piata Victoriei. Potrivit AUR, manifestatia este autorizata de catre autoritatile municipale si va incepe la ora 14,00, cu intonarea Imnului National,…

- Dana Budeanu si George Simion, au avut, marti seara, la Romania TV, un dialog spumos pe tema mitingului anuntat de liderul AUR pentru 2 octombrie, dar si despre facturile tot mai mari care le vin romanilor, noteaza romaniatv.net. Dana Budeanu a avut mai multe critici la adresa lui George Simion in emisiunea…

- Liderul Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat vineri, 23 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa sustinuta la Targu Mures, ca partidul pe care il reprezinta solicita Guvernului sa acorde vouchere pentru achizitia de lemn de foc pentru familiile vulnerabile din Romania.…

- Polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au reținut vineri, 19 august, un barbat in varsta de 52 de ani, din localitate, banuit de savarșirea unei fapte de furt. "In fapt, la data de 16 iulie, acesta ar fi patruns intr-o locuința, din Targu Mureș, de unde ar fi sustras…

- O refugiata din calea razboiului din Ucraina, Halina Karaciunova, a obtinut o bursa din partea Ambasadei Frantei la Bucuresti pentru promovarea unui proiect de prevenire a traficului de persoane in randul conationalilor ei, refugiati in Romania, iar primul eveniment de popularizare a acestui risc va…

- Unul dintre ultimii mari infractori in viața ai orașului Marin Șarga a fost gasit azi in apartamentul din str. Ion Buteanu fara viața. Din primele cercetari reiese ca acesta s-ar fi sinucis și a fost gasit de prieteni, care au alertat autoritațile locale. In ultimii aproximativ doi ani Marin Șarga a…

- Conducerea Romcab SA Targu Mureș, societate aflata in reorganizare judiciara, a anunțat recent, in data de 21 iulie 2022, prin intermediul unui raport curent, ca "intreaga platforma industriala de la locul fabricii de producție" (locația din comuna Acațari – n.r.) a fost oferita pentru inchiriere firmei…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a primit astazi vizita președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, dl. Mihai Claudiu Covaliu. In cadrul intalnirii pe care președintele COSR a avut-o cu Rectorul Universitații, prof. univ. dr. Leonard…