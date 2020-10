Cum a decurs testarea COVID efectuată de tricolori la sosirea în Islanda. Rezultatele sunt așteptate în carantină Fotbaliștii echipei naționale a Romaniei au ajuns marți seara, la Reykjavik, pentru meciul cu reprezentativa Islandei, semifinala barajului pentru Euro 2020, ce va avea loc joi, de la 21:45 (Pro TV).Delegația a fost preluata direct de la scara avionului de doua autocare (respectand distanțarea in spații inchise) și transportata spre filtrul de testare COVID din cladirea aeroportului, relateaza site-ul oficial al FRF.Rand pe rand, dupa verificarea documentelor privind identitatea (unul dintre vameși, o romanca din Mureș!), jucatorii au fost indrumați apoi spre cabinele de testare COVID asemanatoare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

