Cum a decurs operațiunea extrem de dificilă de salvare a patru copii captivi în peșteră, în Thailanda Sunt asteptate sa se reia operatiunile de salvare din Thailanda, acolo unde 8 baieti si antrenorul lor de fotbal sunt in continuare captivi intr-o pestera. Au ramas prinsi, la aproape un kilometru sub pamant, pe 23 iunie. Prima parte a operatiunilor s-a desfasurat pe parcursul zilei de duminica si a durat 13 ore. 4 dintre baieti au fost adusi la suprafata, prin galeria lunga de 4 kilometri, in care unele portiuni sunt surpate si complet inundate. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

