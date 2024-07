Stiri pe aceeasi tema

- Concursul Național de ocupare a posturilor didactice, vacante sau rezervate din unitațile de invațamant preuniversitar, sesiunea 2024 va avea loc in data de 17 iulie. In județul Salaj, proba scrisa va fi susținuta din 37 de discipline de invațamant și se va desfașura in doua centre de concurs: la Colegiul…

- Aproape 36.000 de candidati sunt asteptati sa sustina proba scrisa a concursului de titularizare, care se desfasoara, miercuri, in 114 centre de concurs din tara si din Bucuresti. La nivel national, sunt disponibile 9.933 de posturi didactice/ catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata,…

- Titularizare 2024: ASTAZI are loc proba scrisa. Ce reguli trebuie sa respecte candidatii Titularizare 2024: ASTAZI are loc proba scrisa. Ce reguli trebuie sa respecte candidatii Ministerul Educației a publicat luni seara lista centrelor in care se desfașoara proba scrisa a examenului de titularizare,…

- Ministerul Educației a publicat o noua lista a centrelor din București in care se va desfașura proba scrisa a examenului de titularizare 2024. Modificarea s-a facut in contextul Codului roșu de canicula și din cauza faptului ca in multe sali de examen nu exista aparate de aer condiționat.

- Informarep rivind concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar 2024, județul Dambovița In județul Dambovița, la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar 2024 sunt inscriși…

- 17 iulie 2024: Proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante din invațamantul preuniversitar Miercuri, 17 iulie 2024, vor avea loc probele scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitațile de invațamant preuniversitar, sesiunea…

- Miercuri, 17 iulie 2024, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2024. 1.130 de candidati din Constanta vor participa la concursul de ocupare a posturilor catedrelor didactice vacante rezervate…

- Titularizare 2024: Au inceput inscrierile la concursul national de ocupare a posturilor vacante și rezervate din invațamantul preuniversitar. CALENDAR Titularizare 2024: Au inceput inscrierile la concursul national de ocupare a posturilor vacante și rezervate din invațamantul preuniversitar. CALENDAR…