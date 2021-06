Cum a dat un român lovitura la Loto Marele premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 568.000 de euro a fost castigat duminica, biletul norocos, in valoare de 10,50 lei, fiind jucat la o agentie din Suceava. ”La tragerea Loto 6/49 de astazi, 27 iunie 2021, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 2.797.744,40 lei (peste 568.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 33-032 din Suceava si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 10,50 lei”, anunta Loteria Romana, potrivit news.ro. Acesta este al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

