Cum a crescut cererea de remodelare a buzelor din pricina conferințelor online de tip ZOOM Cum a crescut cererea de remodelare a buzelor din pricina conferințelor online de tip ZOOM In 2020, pe fondul pandemiei, ședințele și conferințele online, de tip ZOOM, au devenit parte din modul nostru a lucra zi de zi. In mod cu totul surprinzator, acest tip de comnunicare a avut repercursiuni și asupra deciziilor de ordin estetic ale multor femei din Romania. Mai exact, faptul ca s-au analizat din ce in ce mai atent in proiecția lor pe ecranele calculatoarelor, a crescut cererea de intervenții estetice inclusiv la nivelul buzelor. Medicul chirurg estetician Iancu Morad declara ca cel puțin un… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Chiriac, Didier Dechamps, Thomas Ostermeier, Ivo Van Hove, Yi-Ruu LIU sunt directorii de teatre și festivaluri de renume la nivel internațional care au raspuns afirmativ invitației adresate de Hideki Noda, regizor, director artistic al Tokyo Metropolitan Theatre, de a participa la doua…

- Medicul și cercetatorul roman Octavian Jurma este de parere ca, in prima saptamana din luna decembrie, Romania va inregistra un total de 500.000 de cazuri COVID-19, in condițiile platoului actual de 10.000 de infectari zilnice. Omul de știința subliniaza ca in aceasta situație numarul total al cazurilor…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Zalau, ca dupa operationalizarea platformei digitale Corona-Forms, pana la finalul saptamanii s-ar putea ca si anchetele epidemiologice sa fie disponibile online. "De ieri (miercuri n.r.) s-a operationalizat platforma digitala Corona-Forms prin…

- "Care este diferenta dintre un atac clasic de tip phishing si un real-time phishing? Spre deosebire de primul caz, in care miza atacatorilor este extragerea de date personale si financiare pentru a fi folosite mai tarziu, intr-un atac de tip real-time phishing, site-ul fraudulos este conectat in…

- Autoritațile americane anunța ca miercuri incepe Loteria Vizelor, iar inscrierile se fac exclusiv online și nu se percep taxe. Potrivit Ambasadei SUA in Romania formularele pot fi completate incepand de la ora 19.00, ora Romaniei, pana pe 10 noiembrie. Departamentul de Stat lanseaza o noua ediție a…

- Un cunoscut magazin online de haine a raportat vanzari de 100 de milioane de euro la doar un an de la lansarea platformei pe piața din Romania. Platforma About You a raportat, la un an de activitate pe piata din Romania, vanzari de peste 100 de milioane de euro. Cifra reprezinta echivalentul a mai mult…

- Școlile din Romania s-ar putea inchide din nou, cel puțin asta reiese din pregatirile pe care Ministerul Educației le face la o saptamana de la inceperea anului școlar.Citește și: Medicul Dorel Sandesc DA BOMBA: romanii care poarta masca se pot INFECTA cu coronavirus, dar fac forme ușoare…