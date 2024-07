Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Energiei, liberalul Virgil Popescu, spune ca nu exista risc de blackout, iar cine sustine asta este interesat doar sa creeze panica si conditiile pentru a tine preturile sus, relateaza News.ro. „Poate nu ar fi rau daca cineva ar incepe sa investigheze, cu celeritate, speculatiile…

- La final, ministrul Energiei va sustine o conferinta de presa Sursa articolului: MINISTRUL ENERGIEI A CONVOCAT MIERCURI O SEDINTA CU TOTI PRODUCATORII DE ENERGIE DIN ROMANIA Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Incepand cu 1 iulie, sistemul e-Factura a devenit obligatoriu pentru toți emitenții de facturi din Romania, prestatori de servicii și livratori de bunuri. Important de reținut este ca aceasta obligativitate de transmitere in sistemul e-Factura se refera momentan doar la facturile emise catre persoane…

- Romania are o istorie variata și interesanta la Campionatul European de Fotbal (EURO). Participarea naționalei noastre la aceasta competiție a adus momente memorabile pentru fani și a reflectat evoluția fotbalului romanesc de-a lungul decadelor. Primele apariții Debutul Romaniei la EURO a avut loc in…

- Monica Ghiurco, cunoscuta pentru implicarea sa activa in promovarea educației de calitate și pentru abordarile sale inovatoare in domeniul jurnalismului educațional, va aduce o perspectiva valoroasa in procesul de selecție a profesorilor remarcabili din cadrul campaniei naționale „Liga Profesorilor…

- Ministrul moldovean al Energiei, Victor Parlicov, și ministrul roman al Energiei, Victor Parlicov, au cantat impreuna piesa ,,Trenulețul” a formației Zdob Zdub și fraților Advahov, aceasta fiind dedicata unui tren care circula intre Capitala Republicii Moldovei și a Romaniei.

- Guvernul a luat decizia de a transfera 10% din creditele de angajament catre Fondul de Rezerva al primului ministru. Marcel Ciolacu a explicat ca acesta este un mecanism prin care banii sunt redirecționați, iar Guvernul poate sa mențina ritmul investițiilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea care reglementeaza cadrul general necesar implementarii in Romania a proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore. Legea reglementeaza cadrul general necesar implementarii in Romania a proiectelor de producere a energiei…