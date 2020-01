Cum a construit Arabia Saudită prima sa linie de mare viteză - Drumul complicat dintre cele două orașe sfinte ale Islamului Puține proiecte de infrastructura au fost atât de controversate precum prima linie de mare viteza din Arabia Saudita, mega-proiect de 7 miliarde de euro. Au fost certuri legate de licitații, dar și probleme legate de construirea liniei în deșert, astfel ca amânarile s-au ținut lanț. Și dupa deschidere au urmat probleme, mai ales ca vorbim de una dintre țarile cu cele mai multe interdicții și cu o clima extrem de dura. Mai jos puteți citi despre complicata poveste a caii ferate Mecca - Medina și despre prima încercare de a lega aceste doua orașe, acum peste 100 de ani.



