- Tudor Baluța (24 de ani) și Dragoș Nedelcu (26), mijlocași la Farul, ambii titulari in meciul cu FCSB, scor 0-1, au rabufnit la adresa arbitrajului. Roș-albaștrii au decis meciul cu un gol inscris din penalty, unul controversat, obținut de Adrian Șut. Tudor Baluța, cel care l-a lovit pe Șut, a venit…

- Sebastian Colțescu a dictat un penalty contestat de gazde in minutul 56 al derby-ului Farul - FCSB, pentru un presupus fault comis de Tudor Baluța asupra lui Adrian Șut. FCSB a avut minute bune in repriza secunda a duelului de la Ovidiu. O acțiune prelungita in careul advers a adus și cea mai controversata…

- Farul și FCSB se intalnesc in etapa a 9-a a Super Ligii pentru prima data dupa ce echipa lui Gigi Becali a pierdut titlul sezonul trecut in favoarea trupei lui Gica Hagi. Patronul roș-albaștrilor a spus ca este sigur de victoria formației sale, mai ales ca ”marinarii” l-au pierdut pe Denis Alibec.…

- Tehnicianul formatiei Farul Constanta, Gica Hagi, a fost incantat de evolutia elevilor sai din partida cu Universitatea Craiova , castigata cu 2-0. „Cred ca astazi le-am adus aminte suporterilor, telespectatorilor ca de asta am iesit campioni. Am fost noi, echipa ofensiva care a gasit solutii. Am jucat…

- Farul Constanța a invins-o pe HFK Helsinki, scor 2-1, in prima manșa a play-off-ului Conference League. Constantin Budescu a faut spectacol. A dat pasele decisive la reușitele lui Rivaldinho și Mihai Popescu. Dupa aceasta victorie, echipa lui Gica Hagi este la un pas de o performanța intorica: grupele…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, a prefațat disputa cu Flora, de la Tallinn, manșa decisiva a turului III preliminar din Conference League Flora Tallinn - Farul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Farul a caștigat manșa tur, scor 3-0Daca trece de Flora Tallinn,…

- Basarab Panduru (53 de ani), fostul internațional, crede ca Gica Hagi a greșit echipa de start a Farului la meciul pierdut cu Poli Iași, scor 1-3. Hagi a odihnit mai mulți titular pentru meciul cu Urartu de joi, din preliminariile Conference League, și a abordat meciul cu Poli Iași cu o echipa de rezerve.…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, a anunțat ca are probleme de lot inainte de Supercupa Romaniei cu Sepsi. Farul - Sepsi, Supercupa Romanie, are loc sambata, de la ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oana”. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...