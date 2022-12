Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a reusit o pasa de gol in derby-ul pentru titlu Wuhan Three Towns – Shandong, scor 1-1, din etapa a 30-a a campionatului Chinei. Mijlocasul roman s-a facut din nou remarcat. Pe primul loc in competitia interna, echipa lui Stanciu era obligata sa nu piarda pentru a mentine avansul de…

- Mircea Lucescu (77 ani) este un car de nervi chiar si dupa victorii. Dinamo Kiev a castigat meciul cu Kryvbas, scor 3-1, insa marele antrenor roman s-a enervat din cauza criticilor primite in ultima perioada. „Le-am cerut jucatorilor sa o ia de la zero, uitand de jocurile din Europa League și de toate…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- S-a aflat prin ce a trecut Mircea Lucescu dupa ce meciul Dinamo Kiev – Rukh a fost intrerupt. A fost data o alarma aeriana, iar jucatorii, staff-ul celor doua echipe si arbitrii au trebuit sa se adaposteasca de urgenta. Antrenorul roman a dezvaluit ce s-a intamplat la Liov, in partida din etapa a 6-a…

- Cosmin Olaroiu a fost desemnat, luni, antrenorul lunii septembrie in campionatul din Emiratele Arabe Unite. Echipa lui Olaroiu, Al Sharjah, a obținut doar victorii in cele trei partide disputate in septembrie: 2-0 cu Al-Ahli Dubai, 3-0 cu Bani Yas și 2-0 cu Ajman. Cosmin Olaroiu, desemnat antrenorul…

- Razvan Lucescu a intrat in conflict cu ultrașii dupa PAOK – Panathinaikos 1-2. Asistenții l-au calmat cu greu pe antrenorul roman, care a fost un car de nervi. PAOK a pierdut derby-ul cu liderul din Grecia, iar suporterii și-au ieșit din minți. L-au fluierat și l-au insultat pe antrenor, care nu a ramas…

- Fiul Anamariei Prodan si al lui Laurentiu Reghecampf este in stare de soc. Totul dupa ce a vazut imaginile cu bataia parintilor sai. Bebeto trece prin clipe grele, anunta mama copilului care a implinit 14 ani la finalul lunii trecute. Scandalul dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf l-ar fi…

- Anamaria Prodan a socat pe toata lumea, la doua zile dupa ce s-a batut cu Laurentiu Reghecampf si i-a invinetit ochiul. Anamaria Prodan a dat dovada de eleganta si i-a transmis si un mesaj superb baietelului lui Laurentiu Reghecampf cu Corina Caciuc. Laurentiu Reghecampf isi boteaza fiul pe care il…