Dupa un discurs-manifest, la sosirea in țara de la Jocurile Olimpice, scrimera Ana Maria Popescu a refuzat sa dea mana cu ministrul sportului, Eduard Novak. Acesta spusese cu o zi inainte ca sportiva nu avea nicio șansa sa ia medalia de aur la Tokyo, indiferent de cați bani ar fi investit ministerul in aceasta disciplina. Intr-un editorial pe republica.ro , intitulat „Ana Maria Popescu are și alte talente”, Cristian Tudor Popescu critica atitudinea sportivei. CTP considera „tupeu de mahala” reactia Anei Maria Popescu, de la iesirea din avion, despre care sustine ca „ar putea face o cariera remarcabila…