Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a ajuns sa fie a doua țara din lume, la capitolul cheltuieli de transferuri, dupaa Marea Britanie, cu aproape 900 de milioane de dolari. Cluburile saudite, care au tras jucatori ca francezul Karim Benzema, detinatorul ”Balonului de Aur”, mijlocasul brazilian Fabinho sau atacantul senegalez…

- O femeie din China a incasat timp de trei ani salarii de la 16 locuri de munca deodata, fara a se prezenta la vreunul din ele. Schema frauduloasa pe care a aplicat-o i-au adus venituri de 7 milioane de dolari. O femeie din China, cunoscuta doar cu pseudonimul Guan Yue, a fost demascata ca facind parte…

- O femeie a reușit sa ocupe 16 poziții in diferite corporații, fara sa se prezinte la niciunul dintre aceste locuri de munca. Aceasta ampla schema de frauda i-a adus aproape 7 milioane de dolari.

- Vedeta din Thelma & Louise, in varsta acum de 76 de ani, și-a planuit o casa „complet in afara rețelei” pentru pensionare, dar susține ca firma de construcții pe care a angajat-o a lucrat defectuos.

- O femeie din statul american Texas a caștigat despagubiri de 1,2 miliarde de dolari, cele mai mari din istorie intr-un caz de „revenge porn” intentat fostului iubit. Femeia ceruse 100 de milioane de dolari, dar a primit mult mai mult, tocmai pentru ca societatea sa primeasca un mesaj cu privire la aceasta…

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EFE, citate de Agerpres. Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…

- O femeie care a caștigat 10 milioane de dolari și a pierdut aproape totul in doar 10 ani spune ca a descoperit ca zicala „banii sunt radacina tuturor relelor” este adevarata. Pe langa haine, mașini, case și excursii de lux, femeia i-a ajutat pe toți cei care i-au cerut ajutorul. Vecini, familie, prieteni…

- In cadrul evenimentului Netflix Tudum au fost anuntate productii mult asteptate ale gigantului american, de la sezonul 3 The Witcher la sezonul 2 Squid Game. Evenimentul s-a tinut in Brazilia si ne-a adus si cast-ul noului sezon. Primul sezon „Squid Game” a facut senzatie pe toata planeta in toamna…