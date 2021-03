Cum a cerut-o Cătălin Măruță pe Andra în căsătorie Andra (34 de ani) și Catalin Maruța (43 de ani) formeaza un cuplu din anul 2005. Artista avea atunci varsta de doar 19 ani. Trei ani mai tarziu, in 2008, cei doi iși oficializau relația. Perechea s-a cunoscut pe platourile de filmare ale videoclipului piesei Baieții și Fetele, cantata de artista. Cuplul are doi copii, un fiu și o fiica, David (10 ani) și Eva (5 ani). Cum a cerut-o Catalin Maruța pe Andra in casatorie In cuvintele artistei, Catalin a fost „romantic pana in maduva oaselor” in momentul in care a cerut-o in casatorie. „Acolo am primit inelul de logodna, la Veneția. Da, pe gondola.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

