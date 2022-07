Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 12 ani, din județul Brașov, a ajuns la spital, dupa ce a calcat pe un capac de canalizare care s-a mișcat de la locul lui. In momentul incidentului, fata avea in brate un bebeluș de 9 luni, care se afla in afara oricarui pericol, a anunțat, joi, IPJ Brașov. Conform Inspectoratului de […] The…

- O fata de 12 ani, din județul Brașov, a ajuns la spital, dupa ce a pasit pe un capac de canalizare care s-a mișcat de la locul lui. In momentul incidentului, copila avea in brate un bebeluș de 9 luni, care se afla in afara oricarui pericol, a anunțat, joi, IPJ Brașov.

- O fata in varsta de cinci ani din Hunedoara a ajuns in spital, dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului. Copila se afla acasa cu sora ei, mama lor fiind plecata la magazin. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului va cerceta modul in care mama isi creste cele doua fete, dupa…

- O fetița de 4 anișori din Italia a cazut de la balconul unei locuințe si un tanar care se afla in trecere a intervenit rapid si a salvat-o. Micuta se juca cu o tableta pe balconul unui apartament situat la etajul doi al unei cladiri, iar parinții ei erau in locuința.Fata a scapat tableta de pe balcon…

- O fetița de trei ani a cazut vineri, 3 iunie, de la etajul trei al unui bloc din Brașov. Copila a primit ajutor medical la fața locului, inainte de a fi transportata la spital.Citește și: Tragedie cumplita, un alt copil a cazut de la etajul 4 al unui bloc. Baiețelul a muritPotrivit IPJ Brașov, polițiștii…

- O fetita in varsta de trei ani a cazut, vineri, de la etajul 3 al unui bloc de locuinte din municipiul Brasov. Copila a fost transportata la spital, a anunțat IPJ Brașov. Incidentul a avut loc in jurul orei 12:00, pe strada Fundatura Harmanului din municipiul Brasov, transmite Inspectoratul de politie…

- Un echipaj al ISU Cluj a intervenit, sambata, in cazul unei fetițe de cinci ani peste care a cazut un panou in zona Iulius Parc, scrie ziarul Știri de Cluj. Copila a primit ingrijiri medicale de la echipajul de pe ambulanța.Incidentul a avut loc azi in Cluj, la un centru comercial din Cluj. Fetița era…

- Un incident grav s a petrecut, vineri dupa amiaza, intr o zona centrala din municipiul Braila, mai exact la intersectia strazilor 1 decembrie 1918 si Plevna, in Centrul Istoric. O fetita de doar 4 ani a cazut intr o canalizare.Copila se afla impreuna cu mama sa, o tanara de 23 de ani, atunci cand, intr…