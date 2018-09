Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea a fost, recent, eliberat din penitenciar, dupa o perioada de patru ani și patru luni in care s-a aflat dupa gratii, ca urmare a condamnarii primite in „Dosarul Transferurilor”. Afacerile fostului acționar de la Dinamo nu au fost, insa, afectate. Firma GPL Gaspeco L&D, patronata de Cristi…

- Cei patru ani și patru luni petrecuți in inchisoare de Cristi Borcea, dupa condamnarea din "Dosarul Transferurilor", l-au imbogațit pe fostul acționar de la Dinamo. Ziarul Libertatea dezvaluie astazi ca firma GPL Gaspeco L&D, patronata de Cristi Borcea, a facut un profit de 60 de milioane de euro in…

- Fostul acționar de la Dinamo a fost eliberat condiționat dupa 4 ani și 3 luni de inchisoare. Cristi Borcea a marturisit ca a avut parte de experiențe traumatizante dupa gratii, pe care le va tratata la psihiatru și psiholog. Pe langa cei patru ani si patru luni petrecuti la inchisoare, Cristi Borcea…

- DupE patru ani de zile petrecu:i in spatele gratiilor, Cristi Borcea este din nou un om liber. Fostul ac:ionar al Dinamo a pE"it in fa:a jurnali"tilor alEturi de iubita lui, Valentina Pelinel, unde a fEcut "i prima declara:ie.

- Cristi Borcea a fost azi eliberat condiționat. Acesta a ieșit din inchisoare. Fostul acționar al clubului Dinamo a declarat la ieșirea din inchisoare ca aceasta perioada a fost una extrem de grea și ca ar avea nevoie de niște ședințe la psihiatru.

- Cristi Borcea, 47 de ani, a fost azi eliberat azi condiționat, potrivit Digi 24. Acesta va ieși azi din inchisoare. Decizia a fost data de Tribunalul Ilfov și este una definitiva. Fostul acționar de la Dinamo a fost condamnat la 6 ani și 4 luni in "Dosarul Transferurilor", in martie 2014. Magistrații…

- Cristian Borcea se va insura pentru a treia oara. Anunțul a fost facut chiar de tatal omului de afaceri. Borcea se afla in inchisoare, acolo unde iși ispașește pedeapsa de 6 ani și 4 luni din „Dosarul Tranferurilor„. De asemenea, fostul acționar de la Dinamo a fost condamnat la 7 ani…

- Cristi Borcea are planuri mari cu Valentina Pelinel! Familia așteapta cu sufletul la gura eliberarea fostului boss de la Dinamo, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus, tatal lui Borcea susține ca afaceristul iși dorește sa-i faca o nunta ca-n povești Valentinei, atunci cand va ajunge acasa. …