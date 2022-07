Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui George Buhnici, Lorena, a jignit o femeie la mare, pentru ca este supraponderala. Se pare ca nu numai vloggerul are probleme cu femeile grasuțe. Buhnici a spus ca este oripilat sa vada pe plaja fete cu pielea plina de vergeturi.Despre soția lui a spus ca arata ca o minora și toata lumea trebuie…

- George Buhnici este in mijlocul unui scandal uriaș dupa ce a spus despre soția sa ca arata “ca o minora”. Cei doi au participat la Neversea și au fost intervievați de un reporter. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Lorena Buhnici (@lorena.buhnici) George Buhnici este... The…

Sotia presedintelui american Joe Biden, Jill Biden, o va gazdui, marti dupa-amiaza, pe prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, la Casa Alba, potrivit unui comunicat al Aripii de Est, transmite CNN.

- Ajuns in centrul unei controverse in urma declaratiilor facute despre femei si despre sotia sa, George Buhnici are o prima reactie, incercand sa isi justifice afirmatiile. „De ce, insa, din tot ce fac si spun asta s-a transformat in scandal, chiar si cu intarziere?", se intreaba vloggerul, care sustine…

- Marian Godina este tata! Soția acestuia a nascut, iar celebrul polițist a postat pe pagina sa de Facebook o imagine emoționanta de la maternitate. Barbatul i-a induioșat pe cei care il urmaresc, ulterior le-a dezvaluit și ce nume va purta micuța. Fotografia cu acesta ținandu-și fiica in brațe a adunat…

O femeie despre care autoritatile au fost duminica alertate ca este cazuta in Canalul Dunare - Marea Neagra, in dreptul salii de sport de la Medgidia, a fost salvata de pompieri si transportata cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, potrivit Agerpres.

O femeie și un copil au murit, luni seara, intr-un accident produs pe o șosea din județul Bihor. Alte doua victime, o femeie și un copil de 10 ani, au ajuns la spital.