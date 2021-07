Stiri pe aceeasi tema

- Gruparile de crima organizata din Arad se intaresc cu fiecare zi care trece deoarece beneficiaza de sprijinul direct al instituțiilor statului, care au grija sa-i salveze, sub o forma sau alta, atunci cand ajung sa raspunda pentru faptele comise. Activitatea gruparilor de contrabandiști este strans…

- Comisarul-sef Christian Ciocan a facut primele declaratii, dupa ce ministrul de Interne, Lucian Bode, a decis sa-l demita ca urmare a unui scandal izbucnit intr-o sectie de Politie. El spune ca este „atributul demnitarului sa imputerniceasca pe functie si sa intrerupa imputernicirea in orice moment”.…

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești a finalizat urmarirea penala și a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata a unui agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș – Biroul Rutier Pitești pentru savarșirea infracțiunilor…

- Ofițerul și-a desfașurat activitatea in mai multe domenii, precum ordine publica, paza, management stari excepționale/ control managerial intern și resurse Post-ul Dupa 30 de ani de cariera militara, Colonel Baleanu Constantin a trecut in rezerva cu drept la pensie apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Șeful statului, Maia Sandu, susține ca are informații precum ca membrii familiei sale sunt urmariți la comanda ministrului de Interne, Pavel Voicu. Despre aceasta președintele țarii a vorbit in cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune. © Sputnik…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a reclamat modul in care Politia si Jandarmeria au intervenit in localul in care lua masa in weekend alaturi de familie si a precizat ca a discutat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, despre acest subiect. "Eram cu familia. Eram pe terasa. (...)…

- Instanta a ridicat sechestrul si i-a inapoiat lui Mircea Geoana cele trei ceasuri de lux, in valoare de 40.000 de euro fiecare, daruite de Marian Vanghelie. Ceasurile erau sub sechestru in dosarul in care fostul edil al sectorului 5 a fost judecat si condamnat pentru coruptie.