Stiri pe aceeasi tema

- Blocul ANL pentru tineri inceput la Bumbești-Jiu este o rușine pentru județul Gorj. Nu este prima lucrare facuta de mantuiala sau abandonata, insa nimeni nu ințelege cum de s-a permis acest lucru. Nici Inspecția de Stat in Construcții nu a trecut prea des prin zona, sa verifice stadiul lucrarilor și…

- Cristian Ghinea a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, despre faptul ca Romania are putine proiecte in PNRR referitoare la digitalizare, fiind la pragul minim impus de Comisia Europeana. ”Este o destul de mare diferenta intre ce asteapta anumiti oameni din Romania sa facem ca investitii…

- Pentru acest sfarșit de saptamana, Teatrul Eugene Ionescu te invita la teatru. Actorii vor juca vineri spectacolul „O istorie foarte simpla”, de Maria Lado, in regia lui Petru Vutcarau, incepand cu ora 18:30. Locurile sunt limitate.

- Serialul „Sweet Thoot: Un baiat cu cornite”, produs intre altii de Beth Schwartz si Robert Downey Jr., va fi lansat de Netflix pe 4 iunie, informeaza News.ro. Lumea este devastata de un cataclism, iar Gus, un baiat pe jumatate cerb, se alatura unui grup de oameni si copii hibrizi in cautare…

- O femeie de 40 de ani a ajuns ieri la spital, in stare grava, dupa ce s-a aruncat de pe un bloc cu trei etaje din Constanța. Primele informații indicau decesul victimei, dar medicii au reușit sa o resusciteze. Scena s-a petrecut sub privirile polițiștilor, alertați de vecini. Femeia, grav ranita,…

- In orasul Somcuta Mare administratia locala pune accent pe latura sociala a comunitatii. Este o localitate unde probleme de aceasta natura sunt mai multe daca amintim de gruparea de rromi care vietuieste pe Calea Miresului. Nu numai pentru ei, ci si pentru alte persoane vulnerabile din oras si localitatile…

- Dupa cum va anunțam anterior, numarul participanților la protestul care are loc in Piața Revoluției dupa impunerea unor noi restricții de catre Guvern, dar și de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Botoșani, crește cu repeziciune.

- Locuințele sociale reprezinta in prezent, la Campulung o problema. 700 de cereri exista in prezent la Primarie, in condițiile in care doar 13 locuinte sociale sunt devastate. Intr-o conferința de presa susținuta vineri, 19 martie, primarul municipiului, Elena Lasconi a declarat ca iși doreste sa construiasca…