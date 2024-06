Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe data de 8 iunie 2024, Daniel Pavel și Ana Maria Pop au devenit soț și soție. Cei doi indragostiți au spus cel mai important DA in fața ofițerului de stare civila, și ulterior și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Chiar in aceste momente are loc, intr-un cadru de vis, petrecerea.

- Zi cu doua nunți in showbizul romanesc. Dupa Razvan Simion și Daliana Raducan, un alt cuplu celebru și-a unit destinele. Dan Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor, s-a casatorit cu aleasa inimii sale Ana Maria Pop. Iata cat de frumoasa a fost mireasa. Curcubeu pe cer pentru Dan Pavel și Ana Maria…

- Nunta lui Daniel Pavel cu Ana Maria Pop a avut loc pe 8 iunie, la Palatul Snagov, langa București. Prezentatorul emisiunii „Survivor” de la Pro TV s-a cununat civil și religios cu aleasa inimii lui in aceeași zi. Sarbatoare mare in familia emisiunii „Survivor Romania” de la Pro TV. Dupa luni intregi…

- A sosit ziua cea mare pentru Pepe și Yasmine Pascu. Cei doi se casatoresc, iar acum are loc petrecerea de nunta la un local din Capitala. Invitații sunt de seama, iar ornamentele pe care le-au folosit mirii atrag toate privirile.

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au casatorit religios pe 2 iunie, o zi plina de emoție in care și-au jurat iubire veșnica. Dupa ceremonie, cei doi au petrecut alaturi de invitații lor intr-o locație din apropierea Capitalei, iar actorii nu au lasat nimic la voia intamplarii, incepand de la decor pana…

- Intr-o relație din anul 2022, Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor Romania cunoscut de o țara intreaga drept Domnu’ Dan, și Ana Maria Pop au decis sa treaca la nivelul urmator: se vor casatori! Marele eveniment va avea loc pe 08 iunie 2024 și ar putea fi numit, fara doar și poate, nunta anului…

- Cea mai recenta ediție a emisiunii Survivor Romania All Stars 2024 a venit cu o surpriza imensa atat pentru concurenți, cat și pentru familiile lor, dar și pentru fanii show-ului. Jocul de recompensa din aceasta saptamana de la Survivor Romania All Stars 2024 a fost unul cu un caștig de-a dreptul incredibil…

- Polițiștii s-au sesizat in ceea ce privește nunta spectaculoasa din Buzescu. Tot traficul a fost blocat de eveniment, dupa ce participanții au scos pe strada obiecte de mobilier și mașini de lux. Socrul mare a fost reținut in urma cu puțin timp.