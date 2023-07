Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel are grija sa profite din plin de timpul liber! Cunoscutul artist știe sa imbine utilul cu placutul. Cantarețul are multe de spus și aratat. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație.

- In urma cu fix o luna, Smiley impreuna cu frumoasa sa soție, Gina Pistol, și-au unit destinele și și-au jurat iubire veșnica. Credeați ca știți totul? Ei bine, Smiley a postat pe rețelele sale de socializare imagini nemaivazute cu fiica sa, micuța Josephine. Cum arata fiica lui Smiley și a Ginei Pistol?…

- A fost facut public detaliul incredibil care nu s-a vazut la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Adela Popescu este vedeta din showbizul romanesc, care a participat la evenimentul anului și care a facut noile dezvaluiri. Afla in randurile de mai jos la ce gest a apelat artistul pentru a o liniști pe micuța…

- Emi de la Noaptea Tarziu și soția lui, Madalina, au trait cea mai frumoasa zi din viața lor. Cei doi și-au promis iubire veșnica și au devenit soț și soție, iar acest moment a fost sarbatorit așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, printr-o petrecere de proporții. Iata cum a atatat tortul de la cununia…

- Gina Pistol și Smiley au petrecut cea mai frumoasa seara din viața lor alaturi de familie și prieteni. Așa cum se aștepta toata lumea, cei doi au organizat o petrecere de proporții, la care au luat parte doar invitați pe masura. Senzația serii a fost tortul, care a intrat pe una dintre cele mai romantice…

- Smiley și Gina Pistol s-au casatorit ieri, 27 mai, atat civil, cat și religios. Aproximativ 300 de prieteni și de apropiați s-au bucurat alaturi de ei la fericitul eveniment la care nași le-a fost un cuplu foarte discret. Intr-o rochie eleganta și vaporoasa, Gina Pistol i-a devenit soție lui Smiley…

- Discreți din fire, Gina Pistol și Smiley nu au anunțat in mod oficial cine vor fi nașii lor de casatorie. Intr-un interviu recent insa, cantarețul a oferit detalii despre cuplul care ii va insoți in fața altarului. Iata ce a declarat!

- Gina Pistol și Smiley au anunțat ca se casatoresc in aceasta luna, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Prezentatoarea și-a ales doua rochii de mireasa, insa mai are de pus la punct foarte multe detalii.Gina Pistol și Smiley sunt impreuna de aproape 7 ani și impreuna au o fetița pe nume Josephine.…