- A fost zi mare astazi pentru Bianca Dragușanu, care și-a aniversat ziua de naștere. Vedeta a implinit 39 de ani, iar noua varsta a fost intampinata așa cum se cuvine. In plus, prietenii i-au fost alaturi, iar blondina a primit o super surpriza din partea acestora. De asemenea, pentru ca ziua sa fie…

- Bianca Dragușanu a ajuns de urgența la Parchet, in urma cu doar cateva minute, acolo unde face declarații cu privire la plangerea pe care a facut-o impotriva lui Alex Bodi. Vedeta a avut o reacție nervoasa imediat cum a ajuns, iar in continuare va spunem și care a fost motivul care a scos-o din sarite.

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, continua dezvaluirile bomba la adresa Biancai Dragușanu, la ”Xtra Night Show” de la Antena Stars. Dupa ce a acuzat-o pe Bianca Dragușanu ca doar s-a folosit de ea pentru a se razbuna pe Alex Bodi, acum blondina face noi declarații bomba. Iulia Salagean o…

- Lucrurile deja se complica in cazul Biancai Dragușanu și a lui Alex Bodi, dupa ce in urma cu doar cateva zile vedeta a scos la iveala detalii șocante din trecutul sau cu afaceristul! Acum vedeta a fost chemata la audieri la DIICOT, in calitate de martor, iar afaceristului ii e interzis sa mai vorbeasca…

- Pai daca nici Bianca Dragușanu nu are o viața controversata și pe lux și opulența, pai atunci cine!? Vedeta e tot timpul in lumina reflectoarelor și face aroganța dupa aroganța, dar cea mai noua te va șoca. Vrea sa-și vanda mașina pentru a-și lua un ceas!

- Biancai Dragușanu nu ii este frica de pandemie. Blondina s-a distrat de pomina, pe muzica manelistului Adi Minune. Bianca Dragușanu, distracție de pomina Bianca Dragușanu nu lipsește deloc din peisajul monden. Blondina este mereu prezenta pe conturile sale de socializare, unde impartașeste cu admiratorii…

- Tensiunile dintre Claudia Patrașcanu și soțul ei, Gabi Badalau, pare sa fi trecut! Cei doi parinți s-au intalnit și au sarbatorit ziua de naștere a fiului lor la munte. Mai mult Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj actualei soții a iubitului sau Gabi.

- Ramona Gabor a avut parte de o zi de naștere de excepție, alaturi de cei mai buni prieteni din Dubai. Cu toate ca nu a optat pentru o petrecere exclusivista, vedeta a fost copleșita de cadouri de lux și urari care mai de care mai speciale.