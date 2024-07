Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Minune a oferit o surpriza de neuitat la nunta fiicei sale, Adriana. Evenimentul, desfașurat recent, a fost marcat de o serie de momente speciale, dar niciunul nu a stralucit atat de intens ca momentul in care Adrian Minune a urcat pe scena pentru a canta live, alaturi de Georgiana Lobonț.

- Duminica, 14 iulie 2024, Ianis Hagi și Elena Tanase și-au unit destinele pentru totdeauna in fața lui Dumnezeu. Dupa cununia religioasa, cei doi au mers pe Domeniul Știrbey pentru a-și aștepta invitații la petrecere. Un alt moment mult așteptat al serii, dupa dansul mirilor, a fost taierea tortului.…

- Ianis și Elena Hagi s-au bucurat de o nunta de vis la Domeniul Știrbey. Momentul tortului a fost foarte așteptat, iar invitații au avut parte de o surpriza foarte mare. Mirii au optat pentru ca tortul sa aiba șapte etaje și sa fie decorat elegant, conform gusturilor lor.

- Duminica, 14 iulie, Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist Gheorghe Hagi, se casatorește religios cu aleasa inimii sale, Elena Tanase. Evenimentul va fi sarbatorit cu o petrecere grandioasa la Palatul Știrbey, unde toate detaliile au fost planificate minuțios. In bucatarie, pregatirile sunt in plina…

- Denis Draguș și Vanessa s-au casatorit, iar imaginile de la marele eveniment sunt unele de senzație. Mirii au pus accentul pe fiecare detaliu pentru ca totul sa iasa perfect, iar rezultatul a fost pe gusturile lor. Pe rețelele de socializare au aparut numeroase imagini de la petrecere, iar totul ales…

- Anda Adam și soțul ei au avut o nunta atipica, dar spectaculoasa. Cei doi au organizat un mare eveniment de la care, evident, nu au lipsit nume sonore din lumea muzicii de petrecere. Tzanca Uraganu, cel care trebuia sa le fie naș, impreuna cu iubita lui, a intreținut atmosfera, iar spre dimineața a…

- Ilina Brezoianu a devenit doamna Alexandru. Actrița s-a cununat civil cu iubitul ei, Andrei Lucian Alexandru. Ilona Brezoianu a purtat o rochie alba și a aratat superb in ziua in care a spus un Da hotarat.

- La un an de la divortul de Deea, Dinu Maxer și-a cerut iubita in casatorie, pe Magdalena Chihaia. Momentul emoționant a avut loc la Venetia, alaturi de intreaga familie a artistei. Cei doi au povestit cum a decurs totul, dar și cand planuiesc sa faca nunta.Invitați in platoul Star Matinal, Dinu și Magdalena…