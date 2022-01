Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au deferit justiției pe fostul șef al PSD Dolj, actual europarlamentar in PE, Claudiu Manda, pentru folosire a influenței ori autoritații ca persoana cu funcție de conducere intr-un partid, in scopul…

- Primarul comunei Rosiori, Kelemen Zoltan, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie pentru o tentativa de fraudare a fondurilor europene dupa ce, in cadrul unui proiect de reabilitare a drumului…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Iosif Urs, președinte al Universitații Titu Maiorescu (București) și președinte al consiliului de administrație al universitații pentru…

- Directorul Centrului de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti, Irinel Popescu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, dupa ce le-ar fi promis 100.000 de euro anchetatorilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a scapa de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui BANICIOIU NICOLAE, la data faptelor ministru al tineretului si sporturilor, respectiv ministru al sanatatii,…

- Procurorii din cadrul DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție face cercetari in rem (viseaza fapte, și nu persoane – n.r.), in legatura cu o serie de achiziții de mobilier urban, in valoare totala de 55 de milioane de lei, facute de Administrația Domeniului Public…